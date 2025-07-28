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15:59, 28 июля 2025Силовые структуры

Ранее судимый россиянин устроил поножовщину около бара

В Воронежской области ранее судимый местный житель зарезал мужчину около бара
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В городе Россошь Воронежской области 28-летний ранее судимый местный житель во время драки ударил 41-летнего мужчину ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Нападавший задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, ночью 27 июля около бара на улице Пролетарская между двумя ранее незнакомыми местными жителями началась ссора, которая переросла в драку. В процессе конфликта задержанный ударил ножом в ногу потерпевшего. После этого он скрылся с места происшествия. Пострадавшего спасти не удалось — из-за потери крови он не успел добраться до больницы.

Ранее в Петербурге во время конфликта иностранцев в кафе произошла стрельба.

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