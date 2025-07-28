Раскрыта стоимость роскошного свадебного наряда блогера Литвина

Стоимость свадебного наряда блогера Литвина составила 724,5 тысячи рублей

Стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) раскрыли стоимость роскошного свадебного наряда популярного российского блогера Михаила Литвина. Соответствующая информация опубликовала в Telegram-канале издания.

По данным модных экспертов, 25-летний инфлюэнсер выбрал черный классический костюм Brioni Wool за 523 тысячи рублей. Помимо этого, он выбрал коричневые туфли с градиентом за 161,5 тысячи рублей.

Общая стоимость всех изделий составила 724,5 тысячи рублей.

Ранее в июле стало известно, что блогер Литвин сыграл свадьбу за 100 миллионов рублей. Торжество провел актер Дмитрий Нагиев. В то же время на празднике выступали такие российские исполнители как GUF, Icegergert, Macan, Navai и Леван Горозия.