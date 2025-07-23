Популярный российский блогер Литвин сыграл свадьбу за 100 миллионов рублей

Российский блогер Михаил Литвин сыграл свадьбу за 100 миллионов рублей

Популярный российский блогер Михаил Литвин сыграл свадьбу с моделью Адель Вейгель, которая прошла в Подмосковье, за 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, торжество прошло в усадьбе Villa Michetti, где ранее отмечали свадьбу Ксения Бородина и Николай Сердюков.

В траты 25-летнего инфлюэнсера вошли подаренный невесте автомобиль Lamborghini Urus более чем за 40 миллионов рублей, аренда виллы стоимостью от двух миллионов рублей. Кроме того, оформление праздника оценивается приблизительно в 10 миллионов рублей.

Известно, что свадьбу провел актер Дмитрий Нагиев. В то же время на празднике выступали такие российские исполнители как GUF, Icegergert, Macan, Navai и Леван Горозия. Гостей угощали салатом с креветками и авокадо, утиной грудкой, стейками из говядины и лосося и дорогим алкоголем.

Отмечается, что стоимость свадьбы составила около 50 миллионов рублей.

В июне Михаил Литвин признавался, что планирует потратить на свадьбу от 30 до 50 миллионов рублей.