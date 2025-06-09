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16:18, 9 июня 2025Ценности

Популярный российский блогер Литвин назвал цену предстоящей роскошной свадьбы

Предстоящая свадьба обойдется российскому блогеру Литвину от 30 до 50 млн рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «ВПШ»

Популярный российский блогер Михаил Литвин назвал цену предстоящей свадьбы с певицей и моделью Адель Вейгель. Сторис появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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25-летний инфлюэнсер показал на видео роскошную машину и намекнул, во сколько ему обойдется скорое торжество. «Примерно моя свадьба едет», — отметил Литвин, засняв автомобиль, цена которого варьируется от 30 до 50 миллионов рублей.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что намерена обратиться в прокуратуру с просьбой проверить военный билет Литвина. Она напомнила, что в одном из интервью блогер сам заявил, что приобрел поддельный документ. Позже военный билет Литвина аннулировали.

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