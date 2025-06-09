Популярный российский блогер Литвин назвал цену предстоящей роскошной свадьбы

Предстоящая свадьба обойдется российскому блогеру Литвину от 30 до 50 млн рублей

Популярный российский блогер Михаил Литвин назвал цену предстоящей свадьбы с певицей и моделью Адель Вейгель. Сторис появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летний инфлюэнсер показал на видео роскошную машину и намекнул, во сколько ему обойдется скорое торжество. «Примерно моя свадьба едет», — отметил Литвин, засняв автомобиль, цена которого варьируется от 30 до 50 миллионов рублей.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что намерена обратиться в прокуратуру с просьбой проверить военный билет Литвина. Она напомнила, что в одном из интервью блогер сам заявил, что приобрел поддельный документ. Позже военный билет Литвина аннулировали.