Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:04, 6 июня 2025Интернет и СМИ

Известному российскому блогеру аннулировали военный билет

Прокуратура Москвы аннулировала военный билет блогера Михаила Литвина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ЧЁ КАВО / YouTube

Прокуратура Москвы аннулировала военный билет блогера Михаила Литвина, пошутившего о его покупке. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Литвина, как известно, освободили от призыва и зачислили в запас в 2018 году. Однако после того, как блогер пошутил, что купил военный билет, военный комиссар Москвы провел проверку, в результате которой выявил нарушения. «Теперь решение о зачислении в запас и присвоении Литвину воинского звания рядового отменено», — отмечается в материале.

Кроме того, подчеркнул Shot, блогеру грозит до года лишения свободы по уголовной статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.

В сообщении также уточняется, что Литвин сейчас находится в Дубае.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что намерена обратиться в прокуратуру с просьбой проверить военный билет Литвина. Она напомнила, что в одном из интервью блогер сам заявил, что приобрел поддельный документ. Кроме того, с просьбой определить подлинность военного билета Литвина к правоохранительным органам обращались участники спецоперации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы возвращаемся домой». ЧВК «Вагнер» покидает Мали

    Украина передала список из 339 имен детей вместо заявленных 20 тысяч

    Ликвидация росгвардейцами террориста в Рязанской области попала на видео

    В сосисках популярного бренда нашли сальмонеллу

    Канюк начал терроризировать начальную школу

    Наряд Яны Рудковской на прогулке описали в сети фразой «колхоз на выгуле»

    Готовивший теракт на российском военном объекте оказал сопротивление силовикам

    Названо условие для восстановления стройотрасли в России

    На военном объекте в России предотвратили теракт

    Во Франции пришли в ужас из-за траты денег на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости