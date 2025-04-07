Мизулина попросит проверить военный билет известного блогера

Мизулина попросит проверить военный билет блогера Михаила Литвина

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросит Генеральную прокуратуру проверить информацию о военном билете известного блогера Михаила Литвина, якобы купившего документ за деньги. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав обращения участников специальной военной операции (СВО), возмутившихся высказываниями Литвина.

«Участники СВО обратились к правоохранительным органам с просьбой провести проверку информации о покупке военного билета Михаилом Литвиным. Об этом ранее он сам заявил в одном из интервью. Недавно СМИ публиковали информацию о том, что якобы прокуратура проводит проверку. Однако до сих пор обществу ничего неизвестно о ее результатах», — написала Мизулина.

Руководитель «Лиги безопасного интернета» выразила надежду, что Генпрокуратура обратит внимание на обращения российских бойцов. Кроме того, она пообещала направить в орган соответствующее обращение.

Ранее российская футбольная Медиалига дисквалифицировала Литвина за нападение на болельщика во время матча. Он получил отстранение на полгода. До этого суд арестовал блогера на 13 суток. Его признали виновным по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») УК РФ.