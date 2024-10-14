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13:46, 14 октября 2024Спорт

Медиалига дисквалифицировала блогера Литвина за нападение на болельщика во время матча

Медиалига дисквалифицировала блогера Литвина на полгода за нападение на фаната
Михаил Литвин

Михаил Литвин. Кадр: Вписка / YouTube

Медиалига дисквалифицировала блогера Михаила Литвина за нападение на болельщика во время матча. Об этом РБК сообщил глава Медиалиги Николай Осипов.

Блогер отстранен на полгода. «Такой агрессии нет оправдания и места на нашем турнире. Литвин принес нам свои извинения. Лига в будущем собирается еще более внимательно отнестись к вопросам морально-этической стороны», — заявил Осипов.

Глава Медиалиги добавил, что организация готовит ряд дисциплинарных положений. В них будет предусмотрена ответственность за использование болельщиками команд нецензурных выражений.

Ранее суд арестовал Литвина на 13 суток. Его признали виновным по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») УК РФ.

О задержании блогера стало известно 12 октября. Сообщалось, что он подбежал к трибуне соперника, на которой находился рэпер и владелец СКА Баста (Василий Вакуленко), и ударил одного из фанатов.

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      Алексей Гусев
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