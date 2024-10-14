Медиалига дисквалифицировала блогера Литвина за нападение на болельщика во время матча

Медиалига дисквалифицировала блогера Михаила Литвина за нападение на болельщика во время матча. Об этом РБК сообщил глава Медиалиги Николай Осипов.
Блогер отстранен на полгода. «Такой агрессии нет оправдания и места на нашем турнире. Литвин принес нам свои извинения. Лига в будущем собирается еще более внимательно отнестись к вопросам морально-этической стороны», — заявил Осипов.
Глава Медиалиги добавил, что организация готовит ряд дисциплинарных положений. В них будет предусмотрена ответственность за использование болельщиками команд нецензурных выражений.
Ранее суд арестовал Литвина на 13 суток. Его признали виновным по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») УК РФ.
О задержании блогера стало известно 12 октября. Сообщалось, что он подбежал к трибуне соперника, на которой находился рэпер и владелец СКА Баста (Василий Вакуленко), и ударил одного из фанатов.