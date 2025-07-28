Россия оказалась во втором десятке стран Европы по доступности бензина

РИА Новости: Россия заняла 15 место среди стран Европы по доступности бензина

Россия заняла 15 место среди стран Европы по доступности бензина (из расчета того, сколько топлива жители могут купить на свои среднемесячные зарплаты), выяснило РИА Новости.

Указывается, что россияне могут приобрести 1360 литров бензина АИ-95. Строчкой выше стоит Испания, строчкой ниже — Казахстан.

Наибольшее количество бензина могут купить жители Люксембурга — более 2,8 тысячи литров. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам невысокие, при этом зарплаты одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Великобритания с 2,5 тысячи литров. В первую пятерку рейтинга входят также Норвегия, Австрия и Ирландия.

Меньше всего могут купить бензина на свои зарплаты жители Молдавии — лишь 546 литров топлива, что в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 2,5 раза меньше, чем в России. Помимо Молдавии нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Латвия, Словакия, Венгрия и Хорватия.

Отмечается также, что цены на бензин практически во всех европейских странах в первой половине 2025 года преимущественно снижались, за исключением России, Белоруссии и Казахстана. Здесь рост цен объясняется инфляцией.

Ранее сообщалось, что российские ведомства готовят решение о запрете экспорта бензина для производителей с 1 августа. Одновременно с запретом экспорта может быть принято решение о повышении предельной цены, с которой обнуляются демпферные выплаты для нефтяников.

В ходе торгов на Петербургской бирже 24 июля стоимость премиального сорта бензина Аи-95 выросла до 76 330 рублей за тонну, что всего на 450 рублей ниже, чем исторический максимум, достигнутый в сентябре 2023 года.