Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:02, 24 июля 2025Экономика

Стала известна дата возможного введения запрета на вывоз бензина из России

ТАСС: Запрет на экспорт бензина для производителей могут ввести в РФ с 1 августа
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российские ведомства готовят решение о запрете экспорта бензина для производителей с 1 августа, пишет ТАСС со ссылкой на источники на топливном рынке.

Агентство отмечает, что речь пока идет о сроках в один-два месяца. В настоящее время запрет действует до конца лета и касается не производящих топливо организаций.

Собеседники издания допустили, что одновременно с запретом экспорта может быть принято решение о повышении предельной цены, с которой обнуляются демпферные выплаты для нефтяников. Сейчас это происходит, если средняя месячная биржевая цена на бензин превышает на 10 процентов заложенную в Налоговом кодексе предельную цену, а по дизельному топливу — на 20 процентов. Замглавы Минфина Алексей Сазанов в начале июля озвучил предложение повысить планку отклонения от индикативной цены до 15 и 25 процентов соответственно.

В конце июня вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что в правительстве знакомы с идеей о полном запрете экспорта бензина, но официальных обращений не получали. В июле биржевые цены на марки Аи-92 и Аи-95 стали обновлять максимумы последних лет, на фоне чего в СМИ появилась информация о планах ввести полный запрет на экспорт бензина, который будет действовать в августе и сентябре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Залужный предрек окончание конфликта на Украине в 2034 году при одном условии

    Билла и Хиллари Клинтон вызовут на допрос из-за связи с Эпштейном

    Трампу предрекли неудачу в попытке очернить Обаму

    Залужный заявил об отсталости Украины

    Дачников научили прогонять с участка любящих пиво вредителей

    Стала известна дата возможного введения запрета на вывоз бензина из России

    Раскрыта судьба пассажиров разбившегося в России самолета Ан-24

    Матвиенко оценила риски для переназначения более 30 российских сенаторов

    На Западе описали отношения Зеленского и Ермака фразой «спят рядом»

    «Радиостанция Судного дня» пробудилась и передала семь загадочных сообщений подряд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости