Стала известна дата возможного введения запрета на вывоз бензина из России

ТАСС: Запрет на экспорт бензина для производителей могут ввести в РФ с 1 августа

Российские ведомства готовят решение о запрете экспорта бензина для производителей с 1 августа, пишет ТАСС со ссылкой на источники на топливном рынке.

Агентство отмечает, что речь пока идет о сроках в один-два месяца. В настоящее время запрет действует до конца лета и касается не производящих топливо организаций.

Собеседники издания допустили, что одновременно с запретом экспорта может быть принято решение о повышении предельной цены, с которой обнуляются демпферные выплаты для нефтяников. Сейчас это происходит, если средняя месячная биржевая цена на бензин превышает на 10 процентов заложенную в Налоговом кодексе предельную цену, а по дизельному топливу — на 20 процентов. Замглавы Минфина Алексей Сазанов в начале июля озвучил предложение повысить планку отклонения от индикативной цены до 15 и 25 процентов соответственно.

В конце июня вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что в правительстве знакомы с идеей о полном запрете экспорта бензина, но официальных обращений не получали. В июле биржевые цены на марки Аи-92 и Аи-95 стали обновлять максимумы последних лет, на фоне чего в СМИ появилась информация о планах ввести полный запрет на экспорт бензина, который будет действовать в августе и сентябре.