Премьер Мишустин распорядился закрыть 20 пунктов пропуска с Украиной с 1 августа

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрыть 20 пунктов пропуска с Украиной с 1 августа текущего года. Документ, подписанный им, появился на официальном сайте правовой информации.

В список были включены 13 автомобильных пунктов и семь железнодорожных. В том числе в документе были указаны погранпереходы, которые с 2022 года перестали находиться на границе с Украиной по итогам воссоединения с Россией по результатам референдумов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что поставки азербайджанского газа на Украину направлены на поддержку Киева.

Ранее сообщалось, что Украина заключила первое соглашение об импорте азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору. Газ будет поставлен по маршруту через Болгарию и Румынию.