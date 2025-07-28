В России отреагировали на решение Азербайджана поставлять газ на Украину

Затулин: Поставки азербайджанского газа на Украину направлены на поддержку Киева

Решение о начале поставок азербайджанского газа на Украину явно направлено на поддержку Киева, который ведет войну с Москвой, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на заключенное между бывшими советскими республиками соглашение.

«Мне кажется, с некоторых пор у нас даже самые глухие и слепые стали замечать, что Азербайджан ведет собственную линию, и она в целом ряде случаев является враждебной по отношению к интересам России. Это лишнее подтверждение того, что Баку ищет поводы и случаи для того, чтобы продемонстрировать свое отношение», — заявил Затулин.

Депутат отметил, что в Азербайджане подобные шаги могут называть многовекторной политикой. Однако в последнее время векторы, которые перпендикулярны политике России, все больше усиливаются и демонстрируются, добавил он.

Решение о том, чтобы поставлять газ на Украину, явно направлено на то, чтобы поддержать Украину, которая ведет, как мы знаем, войну с Российской Федерацией. Так и надо оценивать это решение, как продолжение того самого курса, который уже привел к целому ряду открытий у нас, по крайней мере, в отношении Азербайджана Константин Затулин первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

«Это не значит, что Азербайджан отказывается от того, чтобы искать выгоду в отношениях с Россией, когда это возможно. Он это делает. Но поиски выгоды с Россией являются второстепенными факторами азербайджанской политики. Первостепенным является желание показать себя как страну, которая ведет себя по отношению к России как минимум не по-союзнически, которая никак не ограничивает себя в сношениях с ее противниками и врагами. У нас, к сожалению, не все это понимают», — сообщил Затулин.

По словам политика, в России необходимо поддержать подход председателя правительства Михаила Мишустина, который уволил Михаила Гусмана с должности первого зама главы ТАСС.

«Потому что иначе у нас в результате информационной политики получается, что Азербайджан очень помог с началом агрессии против Ирана в вывозе наших кинематографистов из Ирана. Это везде всем рассказывалось. А то, что Азербайджан не пустил семьи сотрудников атомной электростанции в Бушере российских специалистов, об этом никто ничего не знает», — заключил собеседник.

Ранее стало известно, что Украина заключила первое соглашение об импорте азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору. Газ будет поставлен по маршруту через Болгарию и Румынию.