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10:06, 28 июля 2025Экономика

Азербайджан начнет поставлять газ на Украину

Глава «Нафтогаза» анонсировал начало поставок азербайджанского газа на Украину
Дмитрий Воронин

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Украина заключила первое соглашение об импорте азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору. Об этом со ссылкой на размещенное в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявление главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого сообщает ТАСС.

По словам топ-менеджера, приобретенный у компании Группы SOCAR — SOCAR Energy Ukraine газ будет поставлен по маршруту через Болгарию и Румынию.

С 1 января поставки российского газа через территорию Украины были прекращены в связи с истечением срока транзитного соглашения. Минэнерго страны заявило тогда, что это произошло «в интересах национальной безопасности» и назвало остановку транзита историческим событием, к последствиям которого, а именно «надежному газоснабжению украинских потребителей», в Киеве заранее подготовились.

Уже спустя месяц стало известно, что Украина начала импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Как отмечают эксперты, закупки Киевом газа у различных трейдеров не дают возможности гарантировать его происхождение не из России, более того, с учетом лидерства по поставкам в страну Венгрии и Словакии, закупающих газ в основном у «Газпрома», российское топливо почти наверняка продолжает поступать на Украину.

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