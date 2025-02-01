Украина начала импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Уровень топлива в хранилищах упал до критической отметки

Forbes: Украина начала импортировать газа из-за критического уровня в хранилищах

Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что речь пока идет о небольших объемах поставок, но в целом, по оценкам экспертов, на решение вопроса может понадобиться до 500 миллионов евро.

Пока что импорт небольшой — 100 миллионов кубических метров, но может понадобиться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений Forbes

Как напоминает издание, прошлым летом в компании заверяли, что перезимовать Украине удастся на собственном газе. Однако если зимние морозы усилятся и собственных запасов газа Украины не хватит, это может обернуться массовыми отключениями отопления.

На Украине призвали оперативно начать импорт газа в больших количествах

О том, что объемы газа в хранилищах Украины снизились до почти критической отметки в десять процентов, 30 января заявил бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Он отметил, что Украине следует оперативно импортировать газ в больших объемах для покрытия внутренних потребностей. По его словам, так как газ в хранилищах находится под давлением, более низкие уровни означают, что ежедневно можно извлекать все меньше этого топлива.

Это будет означать, что мы не сможем удовлетворить спрос на газ за счет добычи и подземных газовых объектов, и нам придется импортировать газ в экстренном порядке Сергей Макогон бывший глава компании «Оператор ГТС Украины»

Он подчеркнул, что год назад хранилища были заполнены примерно на 20 процентов, а в 2023 году на тот же момент — на 22–23 процента. Текущее суточное потребление газа он оценил в 110 миллионов кубических метров, из которых 52 миллиона покрываются добычей и 58 миллионов поступают из хранилищ. В условиях заморозков потребление может вырасти до 150 миллионов, и этот скачок не получится покрыть за счет резервов.

«У нас такого раньше никогда не было», — прокомментировал ситуацию эксперт. По его словам, в случае, если грянут морозы, имеющегося газа не хватит для прохождения зимы. Из текущего отопительного сезона Украина выйдет с почти пустыми хранилищами, констатировал он.

Аналитик объяснил падение запасов газа на Украине до критической отметки

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в начале отопительного сезона в украинских подземных хранилищах было чуть больше 8 миллиардов кубов газа, что является абсолютным историческим минимумом.

Почему так? Видимо, нет денег особо на то, чтобы закупать газ. Плюс к тому Россия же наносила удары именно по подземным хранилищам, поэтому мы не знаем, сколько они могут, и вообще могут ли в крупные ПХГ закачивать и могут ли оттуда извлекать Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

Эксперт отметил, что на Украине сократилось потребление газа, поскольку часть населения уехала, закрылись предприятия, утеряна часть территорий. Он предположил, что Киев рассчитывал на то, что с уменьшившимися объемами потребления страна сможет нормально пройти отопительный сезон. Однако если в феврале и марте будут морозы, придется каждые сутки извлекать из хранилищ много газа, а сделать это будет уже невозможно.

