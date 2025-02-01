Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:22, 1 февраля 2025Бывший СССР

Украина начала импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Уровень топлива в хранилищах упал до критической отметки

Forbes: Украина начала импортировать газа из-за критического уровня в хранилищах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: @NaftogazUK

Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что речь пока идет о небольших объемах поставок, но в целом, по оценкам экспертов, на решение вопроса может понадобиться до 500 миллионов евро.

Пока что импорт небольшой — 100 миллионов кубических метров, но может понадобиться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений

Forbes

Как напоминает издание, прошлым летом в компании заверяли, что перезимовать Украине удастся на собственном газе. Однако если зимние морозы усилятся и собственных запасов газа Украины не хватит, это может обернуться массовыми отключениями отопления.

Материалы по теме:
«Ситуация критическая» Как Приднестровье оказалось на грани катастрофы без российского газа и кто спасет замерзающих людей?
«Ситуация критическая»Как Приднестровье оказалось на грани катастрофы без российского газа и кто спасет замерзающих людей?
30 января 2025
«Ни один объект не защищен» Почему энергосистеме Украины угрожает коллапс и как страна собирается пережить зиму?
«Ни один объект не защищен»Почему энергосистеме Украины угрожает коллапс и как страна собирается пережить зиму?
3 октября 2024

На Украине призвали оперативно начать импорт газа в больших количествах

О том, что объемы газа в хранилищах Украины снизились до почти критической отметки в десять процентов, 30 января заявил бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Он отметил, что Украине следует оперативно импортировать газ в больших объемах для покрытия внутренних потребностей. По его словам, так как газ в хранилищах находится под давлением, более низкие уровни означают, что ежедневно можно извлекать все меньше этого топлива.

Это будет означать, что мы не сможем удовлетворить спрос на газ за счет добычи и подземных газовых объектов, и нам придется импортировать газ в экстренном порядке

Сергей Макогонбывший глава компании «Оператор ГТС Украины»

Он подчеркнул, что год назад хранилища были заполнены примерно на 20 процентов, а в 2023 году на тот же момент — на 22–23 процента. Текущее суточное потребление газа он оценил в 110 миллионов кубических метров, из которых 52 миллиона покрываются добычей и 58 миллионов поступают из хранилищ. В условиях заморозков потребление может вырасти до 150 миллионов, и этот скачок не получится покрыть за счет резервов.

«У нас такого раньше никогда не было», — прокомментировал ситуацию эксперт. По его словам, в случае, если грянут морозы, имеющегося газа не хватит для прохождения зимы. Из текущего отопительного сезона Украина выйдет с почти пустыми хранилищами, констатировал он.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
«Войны не бывают вечными» Какие испытания ожидают Россию в 2025 году и почему мир боится глобального конфликта?
«Войны не бывают вечными»Какие испытания ожидают Россию в 2025 году и почему мир боится глобального конфликта?
30 декабря 2024

Аналитик объяснил падение запасов газа на Украине до критической отметки

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в начале отопительного сезона в украинских подземных хранилищах было чуть больше 8 миллиардов кубов газа, что является абсолютным историческим минимумом.

Почему так? Видимо, нет денег особо на то, чтобы закупать газ. Плюс к тому Россия же наносила удары именно по подземным хранилищам, поэтому мы не знаем, сколько они могут, и вообще могут ли в крупные ПХГ закачивать и могут ли оттуда извлекать

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

Эксперт отметил, что на Украине сократилось потребление газа, поскольку часть населения уехала, закрылись предприятия, утеряна часть территорий. Он предположил, что Киев рассчитывал на то, что с уменьшившимися объемами потребления страна сможет нормально пройти отопительный сезон. Однако если в феврале и марте будут морозы, придется каждые сутки извлекать из хранилищ много газа, а сделать это будет уже невозможно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина начала импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Уровень топлива в хранилищах упал до критической отметки

      Российские военные начали зачистку района железнодорожного вокзала в Часовом Яре

      В Германии допустили согласование подрыва «Северных потоков» с правительством ФРГ

      Раскрыты подробности крушения самолета в Филадельфии

      В США высказались о возможном введении антироссийских санкций Трампом

      Пентагон засекретил имя одного из находившихся на борту разбившегося ветолета военных

      В США самолет протаранил жилые дома и загорелся

      Стало известно о надежном плане США для переговоров по Украине

      Келлог заявил о намерении Трампа дать рычаги для переговоров России и Украине

      Спецпосланник Трампа раскрыл возможные сроки прекращения огня на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше