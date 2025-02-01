Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Об этом пишет Forbes.
Отмечается, что речь пока идет о небольших объемах поставок, но в целом, по оценкам экспертов, на решение вопроса может понадобиться до 500 миллионов евро.
Пока что импорт небольшой — 100 миллионов кубических метров, но может понадобиться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений
Как напоминает издание, прошлым летом в компании заверяли, что перезимовать Украине удастся на собственном газе. Однако если зимние морозы усилятся и собственных запасов газа Украины не хватит, это может обернуться массовыми отключениями отопления.
На Украине призвали оперативно начать импорт газа в больших количествах
О том, что объемы газа в хранилищах Украины снизились до почти критической отметки в десять процентов, 30 января заявил бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Он отметил, что Украине следует оперативно импортировать газ в больших объемах для покрытия внутренних потребностей. По его словам, так как газ в хранилищах находится под давлением, более низкие уровни означают, что ежедневно можно извлекать все меньше этого топлива.
Это будет означать, что мы не сможем удовлетворить спрос на газ за счет добычи и подземных газовых объектов, и нам придется импортировать газ в экстренном порядке
Он подчеркнул, что год назад хранилища были заполнены примерно на 20 процентов, а в 2023 году на тот же момент — на 22–23 процента. Текущее суточное потребление газа он оценил в 110 миллионов кубических метров, из которых 52 миллиона покрываются добычей и 58 миллионов поступают из хранилищ. В условиях заморозков потребление может вырасти до 150 миллионов, и этот скачок не получится покрыть за счет резервов.
«У нас такого раньше никогда не было», — прокомментировал ситуацию эксперт. По его словам, в случае, если грянут морозы, имеющегося газа не хватит для прохождения зимы. Из текущего отопительного сезона Украина выйдет с почти пустыми хранилищами, констатировал он.
Аналитик объяснил падение запасов газа на Украине до критической отметки
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в начале отопительного сезона в украинских подземных хранилищах было чуть больше 8 миллиардов кубов газа, что является абсолютным историческим минимумом.
Почему так? Видимо, нет денег особо на то, чтобы закупать газ. Плюс к тому Россия же наносила удары именно по подземным хранилищам, поэтому мы не знаем, сколько они могут, и вообще могут ли в крупные ПХГ закачивать и могут ли оттуда извлекать
Эксперт отметил, что на Украине сократилось потребление газа, поскольку часть населения уехала, закрылись предприятия, утеряна часть территорий. Он предположил, что Киев рассчитывал на то, что с уменьшившимися объемами потребления страна сможет нормально пройти отопительный сезон. Однако если в феврале и марте будут морозы, придется каждые сутки извлекать из хранилищ много газа, а сделать это будет уже невозможно.