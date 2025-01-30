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16:56, 30 января 2025Экономика

Падение запасов газа на Украине до критической отметки объяснили

Аналитик Юшков: Морозы страшны для Украины с низкими запасами газа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В начале отопительного сезона в подземных хранилищах (ПХГ) Украины было чуть больше 8 миллиардов кубов газа, что является абсолютным историческим минимумом, отметил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он также объяснил рекордно низкие запасы.

Ранее бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что объем газа в ПХГ Украины снизился почти до критической отметки в 10 процентов.

«Почему так? Видимо, нет денег особо на то, чтобы закупать газ. Плюс к тому, Россия же наносила удары именно по подземным хранилищам, поэтому мы не знаем, сколько они могут и, вообще, могут ли они в крупные ПХГ закачивать, и могут ли оттуда извлекать. А, может, они боялись, что сейчас ты закачаешь много, а потом достать не сможешь, потому что инфраструктура подземных хранилищ будет уничтожена», — поделился аналитик.

Юшков обратил внимание, что и потребление газа в стране упало. До 2022-го года Украине требовалось 30 миллиардов кубов, 19-20 из которых она добывала сама, около 10 же по разным схемам импортировалось из России, рассказал он. После 2022-го года, по его словам, объем потребления существенно упал, так как часть населения уехала, часть территорий была потеряна, закрывалась промышленность. Исходя из этого, эксперт предположил, что сейчас Украина может быть близка к самообеспечению газом.

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«Наверное, Украина рассчитывала на то, что с этими уменьшившимися объемами потребления они смогут нормально пройти отопительный сезон. Что самое страшное для них — это то, что они же постепенно все равно проедают газ из подземных хранилищ, а чем меньше там газа остается, тем меньше ты можешь ежесуточно извлекать. Если будут морозы в феврале и марте, тогда ежесуточно нужно будет много газа доставать, а это сделать уже невозможно будет. Соответственно, вы реверсом физическим ни у кого особо не закачаете газ, разве что у Польши, потому что вы сами создали проблемы всем своим соседям», — рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что к концу января 2025 года суммарные запасы топлива в подземных хранилищах газа стран Евросоюза опустились примерно до 55 процентов от их совокупной вместимости.

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