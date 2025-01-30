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12:05, 30 января 2025Экономика

Запасы газа в европейских хранилищах заметно просели

GIE: Запасы газа в европейских подземных хранилищах опустились до 55 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

К концу января 2025 года суммарные запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Евросоюза опустились примерно до 55 процентов от их совокупной вместимости. О заметном снижении резервов топлива в региональных резервуарах сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Отбор газа из ПХГ ЕС во вторник, 28 января, составил 437 миллионов кубометров, а закачка топлива достигла 41 миллиона, что оказалось наибольшим показателем с конца декабря 2024 года. Темпы расхода газа в европейских странах остаются третьими максимальными для января.

Несмотря на это, общий объем топлива в местных ПХГ продолжает быть четвертым наибольшим для начала года за все время статистических наблюдений. К концу января в европейских резервуарах хранилось суммарно 61,1 миллиарда кубометров газа. В настоящее время ПХГ ЕС заполнены на 55,08 процента, что позволяет рассчитывать на бесперебойное прохождение нынешнего отопительного сезона.

В то же время в трех странах ЕС запасы топлива в ПХГ опустились ниже 50 процентов еще в середине января. Во Франции к тому моменту показатель упал до 49,24 процента, в Хорватии — до 47,74 процента, а в Нидерландах — до 47,58 процента. Лидерами же по заполненности хранилищ оказались Португалия, Швеция и Испания.

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