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05:40, 28 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о серьезной угрозе здоровью из-за выдавливания прыщей

Хирург Умнов: Выдавливание прыщей может привести к флегмоне и сепсису
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom

Выдавливание прыщей может быть очень опасно, предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что при выдавливании прыщей образуется раневой дефект, на который может сесть бактерия с грязных рук, одежды. По его словам, это может привести к нагноению окружающих тканей.

«Сам процесс выдавливания также опасен, так как часть гноя может прорвать капсулу и распространиться на окружающие ткани, что вызовет флегмону. А если гноеродные бактерии окажутся в кровотоке, то возможны гнойные отсевы, как метастазы, в других органах, тромбозы сосудов (особенно опасны тромбозы сосудов головы), сепсис и полиорганная недостаточность», — предупредил Умнов.

Хирург добавил, что особенно опасно выдавливание фурункула на лице, в зоне так называемого носогубного треугольника. Он объяснил, что это может привести к попаданию бактерий в сосуды, их тромбированию и распространению воспаления на соседние структуры. В свою очередь, это чревато флегмоной отделов головы и менингитом, заключил Умнов.

Ранее Умнов рассказал о коварном влиянии магнитных бурь на психическое здоровье. Он указал, что прежде всего эти явления усиливают хронические болезни, так что важно «поднимать себе настроение, чтобы не впасть в приступ депрессии».

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