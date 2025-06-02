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06:31, 2 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказал о коварном влиянии магнитных бурь на психическое здоровье

Хирург Умнов: В магнитные бури нельзя смотреть фильмы ужасов и ссориться
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Guido Mieth / Getty Images

Действие магнитных бурь чувствуют на себе не только гипертоники, но и люди с психическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также имеющие проблемы с нервной системой и иммунитетом, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Умнов отметил, что магнитные бури усиливают хронические болезни. В связи с этим врач посоветовал метеочувствительным людям быть внимательными ко многим привычкам в такие дни.

«Нужно стараться не раздражаться по пустякам, поднимать себе настроение, чтобы не впасть в приступ депрессии. Психическая возбудимость в эти дни крайне нежелательная и даже опасна, нельзя смотреть фильмы ужасов, ссориться с кем-то, испытывать лишний стресс», — посоветовал Умнов.

Также доктор добавил, что при наличии патологий у человека в период магнитных бурь может развиться гипертонический криз, мозговой инсульт, кровотечение из носа, повышенная психическая возбудимость, бессонница, головные боли. Происходит это из-за спазма мелких сосудов, что приводит к уменьшению кровотока в тканях, поэтому в эти дни важен контроль артериального давления и пульса, пояснил Умнов.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что магнитная буря на Земле уже достигла предпоследнего уровня мощности и может стать еще сильнее. Астроном предупредил, что если параметры плазмы быстро не начнут снижаться, то мощность бури практически неизбежно достигнет высшего, пятого уровня.

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