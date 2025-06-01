Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:57, 1 июня 2025Наука и техника

Магнитная буря на Земле достигла предпоследнего уровня мощности

Астроном Богачев: Магнитная буря может достигнуть высшего уровня мощности
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shyntartanya / Shutterstock / Fotodom  

Магнитная буря на Земле уже достигла предпоследнего уровня мощности и может стать еще сильнее, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Слова эксперта передает РИА Новости.

По словам Богачева, утром в воскресенье, 1 июня, частицы облака плазмы, выброшенные Солнцем во время вчерашней вспышки, достигли Земли. Как утверждает эксперт, характеристики плазмы, окружающей в настоящий момент Землю, остаются на исключительно высоком уровне.

Астроном предупредил, что если параметры плазмы быстро не начнут снижаться, то мощность бури практически неизбежно достигнет высшего, пятого уровня.

Ранее лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения предупредила о растущей с 28 мая активности Солнца. В воскресенье в 08:30 по московскому времени был зафиксирован скачок всех параметров межпланетной среды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянской области произошло еще одно ЧП с поездом

    Врачи оценили полезные свойства окрошки на квасе и на кефире

    В Брянской области объявили трехдневный траур в связи с ЧП с поездом

    Теннисистка Касаткина пошутила об Андреевой перед матчем на «Ролан Гаррос»

    Собаки помешали приземлиться самолету в российском аэропорту

    Раскрыт план Европы против России в Черном море

    Раскрыты подробности обрушения бетонной плиты на девочек-подростков в Ленобласти

    Первые минуты после схода поезда под Брянском попали на видео

    Гитлер создал самое смертоносное оружие в истории. Почему даже нацисты испугались его использовать?

    Генпрокурор России дал поручение после подрыва мостов в Брянской и Курской областях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости