Магнитная буря на Земле достигла предпоследнего уровня мощности

Астроном Богачев: Магнитная буря может достигнуть высшего уровня мощности

Магнитная буря на Земле уже достигла предпоследнего уровня мощности и может стать еще сильнее, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Слова эксперта передает РИА Новости.

По словам Богачева, утром в воскресенье, 1 июня, частицы облака плазмы, выброшенные Солнцем во время вчерашней вспышки, достигли Земли. Как утверждает эксперт, характеристики плазмы, окружающей в настоящий момент Землю, остаются на исключительно высоком уровне.

Астроном предупредил, что если параметры плазмы быстро не начнут снижаться, то мощность бури практически неизбежно достигнет высшего, пятого уровня.

Ранее лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения предупредила о растущей с 28 мая активности Солнца. В воскресенье в 08:30 по московскому времени был зафиксирован скачок всех параметров межпланетной среды.