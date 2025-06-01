Крупное облако плазмы достигло Земли после вспышки на Солнце

Астроном Богачев: Крупное облако плазмы достигло Земли на сутки раньше прогноза

После вспышки на Солнце 31 мая и приближения плазмы к Земле возможны магнитные бури максимального уровня. Об этом РИА Новости заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«К Земле, судя по показаниям космических средств слежения, пришло выброшенное вчера Солнцем облако плазмы. Исключительно сильный скачок всех параметров межпланетной среды был зафиксирован сегодня в 08:30 утра по московскому времени», — подчеркнул астроном.

Богачев рассказал об очень высоких значения плотности и температуры внутри облака плазмы и предрек возможный рекорд за всю историю наблюдений. По его словам, скорость солнечного ветра в определенные моменты превышает 1000 километров в секунду, а облако преодолело расстояние от Солнца до Земли почти на сутки быстрее прогнозируемого.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН высказались о непрекращающейся магнитной буре. Как указали ученые, несмотря ожидания глобальной стабилизации обстановки, магнитная буря так ни разу и не прервалась.