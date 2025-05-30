Российские ученые высказались о непрекращающейся магнитной буре

ИКИ РАН: Начавшаяся ночью 29 мая магнитная буря продолжается без перерывов

Магнитная буря, которая началась ночью в четверг, 29 мая, продолжается без перерывов. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСИЗФ РАН.

По состоянию на 20:20 по московскому времени четверга, 29 мая, буря продолжалась более семнадцати часов.

Как указали ученые, несмотря на то, что на протяжении дня фиксировались несколько снижений активности и невзирая на связанные с этим ожидания глобальной стабилизации обстановки, магнитная буря так ни разу и не прервалась.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН заявили, что в среду, 28 мая, Землю накрыла магнитная буря, и одним днем геомагнитные возмущения не ограничатся. Обстановка, как полагают ученые, не изменится до конца мая.