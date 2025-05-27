На Земле начнется магнитная буря

Вспышки на поверхности Солнца вызовут магнитные бури на Земле 28 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Уточняется, что 28 мая начнет расти скорость солнечного ветра — специалисты предупреждает, что сохранится она на «довольно продолжительный период».
«Предварительно, рост будет умеренным, до 600 километров в секунду, но в прошлый раз при таком же прогнозе реальные характеристики пробили уровень 700-800 километров в секунду, раскачав поле Земли до довольно заметных бурь», — подчеркнули в лаборатории.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что здоровые люди никак не ощущают магнитные бури — их организм успевает вовремя подстроиться.