На Земле начнется магнитная буря

Вспышки на поверхности Солнца вызовут магнитные бури на Земле 28 мая

Вспышки на поверхности Солнца вызовут магнитные бури на Земле 28 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Уточняется, что 28 мая начнет расти скорость солнечного ветра — специалисты предупреждает, что сохранится она на «довольно продолжительный период».

«Предварительно, рост будет умеренным, до 600 километров в секунду, но в прошлый раз при таком же прогнозе реальные характеристики пробили уровень 700-800 километров в секунду, раскачав поле Земли до довольно заметных бурь», — подчеркнули в лаборатории.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что здоровые люди никак не ощущают магнитные бури — их организм успевает вовремя подстроиться.