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21:56, 27 мая 2025Наука и техника

На Земле начнется магнитная буря

Вспышки на поверхности Солнца вызовут магнитные бури на Земле 28 мая
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетМагнитные бури:

Фото: Unsplash

Вспышки на поверхности Солнца вызовут магнитные бури на Земле 28 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Уточняется, что 28 мая начнет расти скорость солнечного ветра — специалисты предупреждает, что сохранится она на «довольно продолжительный период».

«Предварительно, рост будет умеренным, до 600 километров в секунду, но в прошлый раз при таком же прогнозе реальные характеристики пробили уровень 700-800 километров в секунду, раскачав поле Земли до довольно заметных бурь», — подчеркнули в лаборатории.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что здоровые люди никак не ощущают магнитные бури — их организм успевает вовремя подстроиться.

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