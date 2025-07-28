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06:15, 28 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали об опасности запивания алкоголя напитками

Врач Умнов: Запивание алкоголя напитками может вызвать некроз или отравление
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: 5PH / Getty Images

Запивать алкоголь можно только водой без газа, так как она максимально химически нейтральна и не изменяет метаболизм в организме. Об этом преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, апельсиновый, грейпфрутовый и подобные им соки конкурируют с алкоголем за ферменты в печени. В результате этого, объяснил он, меньший объем этилового спирта не обезвредится и наступит еще больший токсический эффект.

«Сладкие напитки дополнительно нагружают поджелудочную железу, что может стимулировать развитие ее некроза. А любая вода с газом повышает всасывание этилового спирта в желудке, что станет причиной скорейшего отравления», — объяснил хирург.

Умнов добавил, что запивать алкоголь чаем или кофе — тоже не лучшая идея. Он объяснил это тем, что от таких напитков резко возрастает нагрузка на сердце и повышается риск развития аритмий.

Ранее Умнов рассказал о первых признаках образования тромбов. По его словам, необходимо обратить внимание на диарею и боль в животе.

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