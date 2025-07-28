Россияне полюбили отдых в одиночестве

OneTwoTrip: Соло-путешественники выбирают для туров Екатеринбург и Казань

Российские туристы полюбили отдых в одиночестве — для своих поездок они выбирают Екатеринбург (3,0 процента), Казань (2,9 процента) и Адлер (2,6 процента). Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Также соло-путешественники отдают предпочтение Нижнему Новгороду (2,3 процента), Калининграду (1,7 процента), Краснодару (1,6 процента), Новосибирску (1,5 процента) и Ростову-на-Дону (1,4 процента). По данным специалистов, чаще всего одинокие туристы выбирают для отдыха свою страну (79,6 процента бронирований).

В среднем такие туры занимают 2-3 дня, а затраты на жилье составляют около 6,2 тысячи рублей в сутки. Чаще всего россияне, отдыхающие в одиночестве, выбирают апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд, а уже потом трехзвездочные и четырехзвездочные отели.

Ранее сообщалось, что в России появился новый туристический тренд: в первом полугодии 2025 года соотечественники стали чаще ездить в города «тихого туризма». Отмечается, что в тройке городов для отдыха в тишине и без интернета, которые резко полюбили россияне, оказались Сортавала, Серпухов и Рыбинск.