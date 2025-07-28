Россияне резко полюбили отдых в тишине и без интернета

В первом полугодии россияне стали чаще ездить в города тихого туризма

В России появился новый туристический тренд: в первом полугодии 2025 года соотечественники стали чаще ездить в города «тихого туризма». Об этом сообщили аналитики сервиса «Туту», их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что в тройке городов для отдыха в тишине и без интернета, которые резко полюбили россияне, оказались Сортавала, Серпухов и Рыбинск. Кроме того, самый большой рост турпотока показали Зарайск в Московской области и Кириллов в Вологодской области.

Тревел-журналист, эксперт по туризму сервиса «Туту» Елизавета Короткова пояснила, что тихими называют города с хорошей природной и городской средой, где нет плотной застройки, туристических толп и шума машин.

«Такие места выбирают те, кто ищет уединения или устал от мегаполиса: молодые пары, люди среднего возраста и пенсионеры», — добавила она.

Ранее специалисты этого же сервиса назвали любимые регионы России для путешествий у зумеров. Выяснилось, что молодежь часто отправляется в Адыгею и Карачаево-Черкесию.

