Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:41, 28 июля 2025Моя страна

Россияне резко полюбили отдых в тишине и без интернета

В первом полугодии россияне стали чаще ездить в города тихого туризма
Алина Черненко

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России появился новый туристический тренд: в первом полугодии 2025 года соотечественники стали чаще ездить в города «тихого туризма». Об этом сообщили аналитики сервиса «Туту», их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что в тройке городов для отдыха в тишине и без интернета, которые резко полюбили россияне, оказались Сортавала, Серпухов и Рыбинск. Кроме того, самый большой рост турпотока показали Зарайск в Московской области и Кириллов в Вологодской области.

Материалы по теме:
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025
«Больше, чем путешествие»: Долина гейзеров на Камчатке, Байкал, Арктика. Как молодежь открывает для себя Россию
«Больше, чем путешествие»: Долина гейзеров на Камчатке, Байкал, Арктика.Как молодежь открывает для себя Россию
11 декабря 2023

Тревел-журналист, эксперт по туризму сервиса «Туту» Елизавета Короткова пояснила, что тихими называют города с хорошей природной и городской средой, где нет плотной застройки, туристических толп и шума машин.

«Такие места выбирают те, кто ищет уединения или устал от мегаполиса: молодые пары, люди среднего возраста и пенсионеры», — добавила она.

Ранее специалисты этого же сервиса назвали любимые регионы России для путешествий у зумеров. Выяснилось, что молодежь часто отправляется в Адыгею и Карачаево-Черкесию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тысячи людей застряли в аэропортах из-за хакеров, атаковавших системы «Аэрофлота». Что делать тем, чьи рейсы отменили?

    В Китае стали платить сотни долларов ради демографии

    Известная российская юмористка упала в ванной и разбила голову

    Россиянин сбил ребенка на багги и скрылся с места преступления

    Обрушившийся в Астрахани многоквартирный дом сняли на видео с дрона

    Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на первенстве Европы

    Обезьяны стали причиной давки в храме и погубили двух человек

    Названы лишенные возможности получить водительские права новые категории россиян

    Россиянка решила продать младенца за 300 тысяч рублей

    «Самая красивая спортсменка мира» ответила на критику откровенных нарядов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости