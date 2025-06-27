Названы любимые регионы России для путешествий у зумеров

Зумеры чаще всего отправляются в путешествия в Адыгею и Карачаево-Черкесию

Аналитики сервиса для путешествий «Туту» и ВТБ назвали любимые регионы России у молодежи. Соответствующее исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Отмечается, что с начала 2025 года число поездок у россиян в возрасте от 18 до 35 лет увеличилось на 11 процентов по сравнению с 2024-м. Однако в направлениях для путешествий наблюдаются поколенческие различия.

Руководитель отдела маркетингового анализа в «Туту» Ольга Котельникова рассказала, что зумеры чаще отправляются в Адыгею (73 процента от всей молодежи, посещающей регион) и Карачаево-Черкесию (68 процентов). Миллениалы же, по ее словам, предпочитают исследовательские поездки на Камчатку (61 процент).

Специалисты также выяснили, что потребительская активность молодежи растет. В топе расходов оказались супермаркеты, транспорт, кафе и рестораны.

Ранее россияне раскрыли любимые места для свадебных путешествий. Большинство соотечественников признались, что хотели бы провести медовый месяц в поездке по стране.

