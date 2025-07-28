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18:40, 28 июля 2025Моя страна

Россияне сделали прыжок из стратосферы и поставили рекорд

Парашютисты из РФ совершили совместный прыжок из стратосферы, поставив рекорд
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Новости | Волгоград 24»

Российские парашютисты — Андрей Топорков, Андрей Морозов, Юрий Миронов, Максим Ситайло и Юрий Колосков — впервые в мире устроили совместный прыжок из стратосферы и установили новый рекорд. Об этом сообщает V1.ru.

Команда выпрыгивала из самолета Ан-72 на скорости 350 километров в час, поделившись на пары. В администрации Урюпинска заявили, что их земляк Колосков провел в полете полчаса, снижаясь с высоты 10 120 метров. Новое достижение оказалось в Книге рекордов России.

В госкорпорации «Ростех», которая подготовила парашютную систему «Тандем-400» для парных прыжков, сообщили, что «раскрытие парашютов произошло практически под хвостом самолета — на высоте 10 километров». При этом специалисты пояснили, что, как правило, это кольцо выдергивается на высоте около 2500 метров. Там добавили, что с помощью их системы впервые в мире люди смогли одолеть в полете на парашюте 80 километров.

Ранее стало известно о 98-летнем жителе Перми, который много лет мечтал о прыжке с парашютом и наконец смог его сделать. А недавно также 30-летний спортсмен-экстремал Сергей Бойцов выполнил «солнышко» на высоте 1,5 тысячи метров и поставил мировой рекорд.

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