Российская пловчиха-рекордсменка рассказала об ударе спортсмена ногой по лицу на ЧМ

Чикунова рассказала, как ударила спортсмена ногой по лицу на чемпионате мира

Российская пловчиха Евгения Чикунова пожаловалась на условия тренировок на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта в Сингапуре. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка отметила, что в бассейне очень тесно. «Я сегодня, к сожалению, ударила одного парня, показалось, что на пятке даже отпечатались его зубы. Но честно скажу, не специально», — заявила россиянка.

Она отметила, что после нанесенного ногой удара по лицу тысячу раз извинилась перед атлетом. «Можно сказать, это был оригинальный способ подружиться», — добавила Чикунова.

Ранее россиянка на ЧМ вышла в полуфинал на дистанции 100 метров брассом. В 2023-м на чемпионате России Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.