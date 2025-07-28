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09:36, 28 июля 2025Спорт

Российская пловчиха-рекордсменка рассказала об ударе спортсмена ногой по лицу на ЧМ

Чикунова рассказала, как ударила спортсмена ногой по лицу на чемпионате мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская пловчиха Евгения Чикунова пожаловалась на условия тренировок на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта в Сингапуре. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка отметила, что в бассейне очень тесно. «Я сегодня, к сожалению, ударила одного парня, показалось, что на пятке даже отпечатались его зубы. Но честно скажу, не специально», — заявила россиянка.

Она отметила, что после нанесенного ногой удара по лицу тысячу раз извинилась перед атлетом. «Можно сказать, это был оригинальный способ подружиться», — добавила Чикунова.

Ранее россиянка на ЧМ вышла в полуфинал на дистанции 100 метров брассом. В 2023-м на чемпионате России Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.

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