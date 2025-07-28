Российский тренер рассказала о проблемах в общении с Винер

Российский тренер по гимнастике Шаталина рассказала о недоверии с Винер

Российский тренер по художественной гимнастике Вера Шаталина рассказала о проблемах в общении с экс-главой Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ириной Винер. Воспоминаниями она поделилась в выпуске YouTube-шоу «Разговоры о гимнастике».

«Она считала, что когда она выходит из зала, то жизнь останавливается, что только она может сделать хорошо и правильно. Наверное, в этом у нас началась не очень дружеская обстановка, хотя для меня она всегда была и есть, останется моим учителем», — заявила Шаталина о Винер, упрекнув ее в недоверии.

Шаталина рассказала, что Винер заставляла ее подопечных Дину и Арину Авериных по второму разу проводить тренировки, так как не была в момент первой в зале и не видела работу спортсменок. По мнению специалиста, из-за того гимнастки стали получать травмы.

Также она вспомнила, что ей не дали возможность вывести спортсменок на упражнения на чемпионате мира-2017. «То есть у каждой девочки было по 12 выходов. Но Ирина Александровна не доверила мне ни одного выхода», — добавила Шаталина.

Шаталина была личным тренером Авериных до 2021 года. Они прекратили сотрудничество после Олимпиады в Токио, где Дина уступила золото израильтянке Линой Ашрам, а Арина осталась на четвертом месте.