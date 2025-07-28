Рост радиоактивности зафиксировали на Новой Земле

ТАСС: В Арктике зафиксировано повышение природной радиоактивности

В Арктике зафиксировано повышение природной радиоактивности: уровень радона на архипелаге Новая Земля оказался примерно вдвое выше, чем год назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией экологической радиологии ФИЦКИА РАН Евгения Яковлева, участвующего в экспедиции Арктического плавучего университета.

Исследователи предполагают, что причиной увеличения потока радона может быть оттаивание многолетней мерзлоты. В норме мерзлые породы сдерживают выход этого радиоактивного газа, однако при их разогревании радон начинает подниматься к поверхности.

Радон — бесцветный и без запаха радиоактивный газ, образующийся в результате распада урана. Он присутствует во всех почвах и горных породах, но обычно его концентрации в Арктике крайне низки. При этом, как подчеркнули ученые, выявленные уровни остаются в пределах природного фона и не представляют опасности для здоровья.

Для дальнейшего анализа были отобраны образцы горных пород — это поможет оценить глубину происхождения газа и степень протаивания грунтов. По словам ученых, это может стать одним из признаков ускоренного таяния мерзлоты в регионе.

Ранее ученые заявили о желании «повторно заморозить» Арктику, используя геоинженерные технологии для сдерживания климатических изменений.