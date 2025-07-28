Сербия определилась с санкциями против России

Министр Старович: Сербия не введет санкции против России

Сербия не будет вводить санкции против России. Об этом сообщил министр по вопросам европейской интеграции республики Неманья Старович, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что его личная позиция по этому вопросу соответствует политике сербского правительства — пока его возглавляет Джуро Мацут, никаких ограничений против Москвы не будет. По словам Старовича, есть три причины, по которым Сербия не станет их вводить.

«Ценностные — потому что мы не считаем, что санкции являются правильным методом в международной политике. Экономические — потому что введение санкций нанесет серьезный ущерб экономике Сербии. Политические — потому что это поставило бы под угрозу отношения с Россией, которые традиционно важны и ценны для нас», — пояснил он.

Ранее Старович заявлял о готовности Белграда полностью поддержать санкции Евросоюза против России, когда членство в ЕС для страны станет очевидным.

Позднее сербский президент Александр Вучич отметил, что Старович неверно выразился.