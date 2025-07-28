Шесть студентов-практикантов упали в резервуар на горнообогатительном комбинате

В Китае шестеро студентов упали в резервуар с рудной пульпой и утонули

Шесть студентов захлебнулись в резервуаре с рудной пульпой во время учебной практики на горнообогатительном комбинате в Китае. Об этом сообщает Washington Post.

Трагический инцидент произошел на заводе компании China National Gold Group по переработке руды в автономном районе Внутренняя Монголия. Шестеро учащихся Северо-Восточного университета в Шэньяне, изучавших обогащение полезных ископаемых, осматривали флотационную машину с рудной пульпой, когда платформа-решетка под ними обрушилась. Все шесть человек упали в резервуар с пульпой глубиной десять метров.

Спасатели немедленно приступили к поискам, но студентов спасти не удалось — густая пульпа не позволила им выбраться. Преподаватель, сопровождавший группу, получил травмы. Компания China National Gold Group, управляющая заводом, заявила, что «приложила все усилия для спасения», а университет отказался от комментариев.

Инцидент вызвал волну возмущения в китайских соцсетях: хэштег #ChinaGoldApology набрал 52 миллиона просмотров за два часа. Пользователи требуют ответа от властей, указывая на возможные нарушения техники безопасности.

Ранее в Италии винодел бросился спасать коллегу из чана, упал в вино и захлебнулся. Первый мужчина потерял сознание во время чистки чана, надышавшись винными парами.