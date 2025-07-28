Симоньян заявила, что Украина и Запад пытаются устроить в России бунт

Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, заявила, что Украина и западные страны пытаются дестабилизировать Россию изнутри, чтобы вызвать внутренние протесты. Такое мнение она выразила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

«Нейтрально относятся к происходящему, не болеют ни за детей Донбасса, есть же такие люди... расшатать этих людей с тем, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону», — отметила Симоньян.

Она напомнила об атаках беспилотников на Сочи и Сириус, рассказав, что во время налета там были и ее дети. Симоньян подчеркнула, что подобной тактикой пытаются в определенной степени повлиять на тех россиян, которые пока остаются нейтральными.

Ранее Симоньян рассказала, что процветавший и сильный Хазарский каганат остался лишь в истории и исчез с карты мира после того, как начал войну против Руси.