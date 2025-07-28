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15:23, 28 июля 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело по факту обрушения части дома в российском регионе

В Астрахани возбудили дело по факту обрушения жилого дома
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Симаков / РИА Новости

В Астрахани возбудили дело по факту обрушения жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 293 («Халатность») и 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, днем 28 июля в Ленинском районе на улице Ляхова произошло обрушение части подъезда в жилом доме. Здание было признано аварийным. Один из собственников жилья в этом здании рассказал, что в его стенах были огромные трещины, и людям казалось, что здание может развалиться «от любого чиха».

Следователи и криминалисты на месте происшествия устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжается расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали причину оттягивания расселения людей из аварийного дома в Астрахани.

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