Слон затоптал управляющего заповедником для охотников

В ЮАР слон убил управляющего заповедником для охотников

Директор элитного заповедника Gondwana в ЮАР стал жертвой нападения слона. Об этом сообщает Daily Star.

39-летний Ф. К. Конради, управляющий элитным заповедником для охотников, во время утреннего обхода территории был атакован шеститонным африканским слоном. Животное пронзило его бивнями и затоптало на глазах у рейнджеров. Конради, имевший образование зоолога, часто фотографировал слонов и считал, что они доверяют ему. «Он забыл, что они остаются дикими», — сказал сотрудник заповедника.

Это уже второе смертельное нападение в Gondwana за последние полтора года — в марте 2023 года слон по кличке Бонни расправился с 36-летним смотрителем Дэвидом Канделой. Оба животных принадлежали к одному стаду, известному спокойным нравом и популярному у туристов, готовых платить 900 фунтов (около 100 тысяч рублей) за одну ночь в отеле при заповеднике.

Полиция начала расследование происшествия, а слона переместили в другую часть заповедника. У Конради остались жена и трое сыновей 6, 11 и 12 лет. В Gondwana подчеркнули, что оказывают семье всю возможную поддержку.

Заповедник, где отдыхают знаменитости, продолжает работу, но теперь гостям напоминают о неукоснительном соблюдении правил безопасности при контактах с дикими животными.

Ранее сообщалось, что в Индии слоны затоптали 14 человек в одном штате за сто дней. Все нападения произошли в штате Одиша, где обитает более 2000 слонов.