Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:59, 28 июля 2025Из жизни

Слон затоптал управляющего заповедником для охотников

В ЮАР слон убил управляющего заповедником для охотников
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Директор элитного заповедника Gondwana в ЮАР стал жертвой нападения слона. Об этом сообщает Daily Star.

39-летний Ф. К. Конради, управляющий элитным заповедником для охотников, во время утреннего обхода территории был атакован шеститонным африканским слоном. Животное пронзило его бивнями и затоптало на глазах у рейнджеров. Конради, имевший образование зоолога, часто фотографировал слонов и считал, что они доверяют ему. «Он забыл, что они остаются дикими», — сказал сотрудник заповедника.

Это уже второе смертельное нападение в Gondwana за последние полтора года — в марте 2023 года слон по кличке Бонни расправился с 36-летним смотрителем Дэвидом Канделой. Оба животных принадлежали к одному стаду, известному спокойным нравом и популярному у туристов, готовых платить 900 фунтов (около 100 тысяч рублей) за одну ночь в отеле при заповеднике.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Полиция начала расследование происшествия, а слона переместили в другую часть заповедника. У Конради остались жена и трое сыновей 6, 11 и 12 лет. В Gondwana подчеркнули, что оказывают семье всю возможную поддержку.

Заповедник, где отдыхают знаменитости, продолжает работу, но теперь гостям напоминают о неукоснительном соблюдении правил безопасности при контактах с дикими животными.

Ранее сообщалось, что в Индии слоны затоптали 14 человек в одном штате за сто дней. Все нападения произошли в штате Одиша, где обитает более 2000 слонов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил торговую сделку Трампа с Брюсселем фразой «размазал Европу»

    Немецкий автопром после сделки ЕС с Трампом начал готовиться к финансовым потерям

    Названо число пострадавших при взрыве газа в Саратове

    Туристам в Сочи начали продавать тень на пляже

    На столицу Китая обрушились мощные ливни

    В США объяснили нежелание Трампа увольнять чиновников из-за дела Эпштейна

    Стало известно о проблемах с интернетом в нескольких регионах России

    Россияне попали на видео с рассказом о готовившемся теракте

    Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

    Признаки тяжелой болезни звезды «Блондинки в законе» приняли за опьянение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости