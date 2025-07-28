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16:15, 28 июля 2025Мир

Трамп рассказал о роли США в урегулировании одного конфликта

Трамп: Конфликт Таиланда и Камбоджи был урегулирован при посредничестве США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей удалось урегулировать при посредничестве Соединенных Штатов. Об этом он сообщил во время встречи с британским премьером Киром Стармером, трансляция беседы велась на YouTube-канале агентства Associated Press (AP).

«Для нас было честью вмешаться, и он [конфликт], в сущности, урегулирован, я думаю, они урегулируют его сегодня. Он длился несколько дней, а мог идти годами, погибли бы миллионы людей. Мы прекратили войну, и мы рады этому», — сказал американский лидер.

Ранее Таиланд и Камбоджа договорились об установлении режима прекращения огня на фоне обострения ситуации на границе. Сообщается, что соглашение вступит в силу с 00:00 29 июля (19:00 28 июля по московскому времени).

Накал в отношениях двух королевств Юго-Восточной Азии произошел 23 июля. На спорной приграничной территории вооруженные силы двух стран открыли огонь, обвинив друг друга в эскалации.

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