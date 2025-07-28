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18:04, 28 июля 2025КультураЭксклюзив

В Госдуме высказались об уголовном деле против Вайкуле из-за слов об оружии для Украины

Депутат Шолохов: На Лайму Вайкуле может быть заведено уголовное дело
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Если латвийская певица Лайма Вайкуле нарушает российское законодательство, а ее заявление о передаче оружия Украине можно рассмотреть как призыв к терроризму, то на нее может быть заведено уголовное делопроизводство, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с «Лентой.ру».

«Меры против нее уже приняли зрители. Потому что все эти заявления, в том числе людей, которые собрались в гостях, так сказать, у Вайкуле, — это какие-то попытки остаться на плаву и сохранить долю интереса к себе, которого на самом деле уже не осталось», — отметил Шолохов.

Единственное, о чем можно говорить, если она нарушает действующее российское законодательство, а это фактически можно рассматривать как призывы к терроризму, на нее может быть заведено уголовное делопроизводство

Александр Шолоховпервый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

Ранее во время музыкального фестиваля в Юрмале латвийская певица Лайма Вайкуле публично призвала передать Украине больше оружия.

2 июня стало известно, что критикующая Россию латвийская певица Лайма Вайкуле утвердила полный список артистов, которые выступят на ее фестивале «Рандеву» в Юрмале. Она позвала исключительно тех российских коллег, кто покинул страну и высказался против проведения специальной военной операции (СВО).

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