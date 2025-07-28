В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения об утечке данных клиентов «Аэрофлота»

Роскомнадзор: Утечка данных клиентов «Аэрофлота» пока не подтверждается

Информация об утечке персональных данных клиентов авиакомпании «Аэрофлот» не подтверждается. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора, комментарий ведомства передает ТАСС.

«Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании ["Аэрофлот"] пока не подтверждаются фактами», — рассказали в Роскомнадзоре.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Алексей Козлов назвал нужное для восстановления систем «Аэрофлота» время и оценил ущерб компании. В частности, он сообщил, что стабилизация может занять до полугода.

Утром 28 июля работа «Аэрофлота» оказалась фактически парализована. Перевозчик отменил десятки рейсов и попросил купивших на них билет пассажиров не приезжать в аэропорты. Позднее о причастности к сбою в работе заявили хакеры. Киберпреступники заверили, что смогли похитить терабайты данных, получить контроль над компьютерами сотрудников, полностью скомпрометировать все критические корпоративные системы и уничтожить их.