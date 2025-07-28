Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:17, 28 июля 2025Экономика

В Германии назвали сделку с США бременем

Мерц: Пошлины США в размере 15 % представляют собой бремя для экономики ФРГ
Вячеслав Агапов

Фото: Leon Neal / Reuters

Пошлины США в рамках заключенной торговой сделки с Евросоюзом представляют собой бремя для экономики ФРГ. Так назвал соглашение канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит ТАСС.

По словам немецкого лидера, экономика ФРГ пострадает от американских пошлин «в значительной степени», однако текущий уровень 15 процентов — лучшее, чего можно было добиться.

«Я лично не ожидал большего, чем этот результат. Но еще раз: этот результат не может нас устраивать, однако в создавшейся ситуации это было лучшее, чего можно было достигнуть», — констатировал Мерц.

В рамках сделки между ЕС и США, которую обсудили американский президент Дональд ТРамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, тарифы на европейские товары составят 15 процентов, а для американских они станут нулевыми. Также в ЕС должны будут закупать у Соединенных Штатов энергоносители на 750 миллиардов долларов, а еще — вложить в американскую экономику порядка 600 миллиардов.

По прогнозам Кильского института мировой экономики, Европейская экономика понесет потери после заключения торговой сделки с США даже несмотря на то, что грозившие ЕС пошлины были снижены вдвое: с 30 до 15 процентов. Основной удар придется на Германию: падение немецкого производства из-за сделки может достигнуть 15 процентов. В целом в Евросоюзе показатель может достичь 11 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия атаковала аэродром под Черниговом. Ударом «Искандера» уничтожен один из двух вертолетов США Black Hawk

    Медведев обратился с призывом к Трампу после ультиматума о сроках для перемирия на Украине

    66-летнего телеведущего арестовали за домогательства к подростку

    Певица Кеша выступила в микроюбке из тюбиков с косметикой

    Тренер российских пловцов рассказал об отношении к команде на чемпионате мира

    Россияне полюбили отдых в одиночестве

    Супруги отправились с маленькими дочерями в поход в «Логово Дьявола» и не выжили

    Лукашенко захотел поговорить с Путиным тет-а-тет

    В Германии назвали сделку с США бременем

    Россиянку обвинили в предательстве участвовавшего в операции «Поток» бойца Ахмата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости