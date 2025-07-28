В Германии назвали сделку с США бременем

Мерц: Пошлины США в размере 15 % представляют собой бремя для экономики ФРГ

Пошлины США в рамках заключенной торговой сделки с Евросоюзом представляют собой бремя для экономики ФРГ. Так назвал соглашение канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит ТАСС.

По словам немецкого лидера, экономика ФРГ пострадает от американских пошлин «в значительной степени», однако текущий уровень 15 процентов — лучшее, чего можно было добиться.

«Я лично не ожидал большего, чем этот результат. Но еще раз: этот результат не может нас устраивать, однако в создавшейся ситуации это было лучшее, чего можно было достигнуть», — констатировал Мерц.

В рамках сделки между ЕС и США, которую обсудили американский президент Дональд ТРамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, тарифы на европейские товары составят 15 процентов, а для американских они станут нулевыми. Также в ЕС должны будут закупать у Соединенных Штатов энергоносители на 750 миллиардов долларов, а еще — вложить в американскую экономику порядка 600 миллиардов.

По прогнозам Кильского института мировой экономики, Европейская экономика понесет потери после заключения торговой сделки с США даже несмотря на то, что грозившие ЕС пошлины были снижены вдвое: с 30 до 15 процентов. Основной удар придется на Германию: падение немецкого производства из-за сделки может достигнуть 15 процентов. В целом в Евросоюзе показатель может достичь 11 процентов.

