В Госдуму внесли три законопроекта о поддержке участников СВО и их семей

Сенаторы внесли в ГД три законопроекта о поддержке участников СВО и их семей

Сенаторы внесли в Государственную Думу три законопроекта, которые направлены на дополнительную поддержку участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента, передает РИА Новости.

Первый законопроект предлагает дополнить закон «О статусе военнослужащих» и дать всем участникам СВО возможность добираться до места прохождения военно-врачебной комиссии и обратно бесплатно, уточнила вице-спикер Совфеда Ирина Святенко. По ее словам, сейчас между военнослужащими и гражданами, которые состоят в добровольческих формированиях, по этому вопросу есть различия.

Еще один документ дает возможность членам семей бойцов СВО, которые получили несовместимые с жизнью травмы в ходе боевых действий, получить образование или участвовать в программах переподготовки по квоте без вступительных экзаменов.

Третья инициатива наделяет детей участников СВО, которые достигли 18 лет, правом на компенсации и льготы в период между концом обучения в школе и поступлением в колледж, техникум и вуз до 1 сентября.

Ранее Госдума во втором и третьем, окончательном чтении, приняла закон о праве неофициальных жен бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине на льготы и выплаты. Спутницы бойцов СВО смогут претендовать на меры поддержки, если докажут в суде факты совместного проживания и ведения общего хозяйства в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка.