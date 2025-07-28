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18:38, 28 июля 2025Россия

В ЛДПР призвали запретить аборты в России

Лидер ЛДПР Слуцкий призвал запретить аборты в России
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал запретить аборты в России, передает ТАСС.

Он уточнил, что следует запретить все способы прерывания беременности, кроме тех, которые продиктованы медицинскими причинами.

По мнению Слуцкого, подобная мера сейчас очень важна. Кроме того, он назвал высокий процент по ипотеке «лучшей рекламой чайлдфри».

До этого стало известно, что в Брянской области штраф за склонение к аборту составит до 100 тысяч рублей.

Власти уточнили, что закон вступит в силу 1 сентября 2025 года. Похожий закон тогда же начнет действовать и в Кировской области.

Штрафы за склонение женщин к абортам, согласно последним сведениям, уже действуют в 20 российских регионах.

Президент России Владимир Путин, рассуждая над вопросом об абортах, подчеркивал, что на повестке дня не должно быть тем, которые раскололи бы наше общество.

ЖЗЛ
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