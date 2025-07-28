В «Росавиации» рассказали об обстановке в Шереметьево после хакерских атак

Росавиация: Очередей в аэропорту Шереметьево после хакерских атак нет

Очередей и скопления людей в московском аэропорту Шереметьево после хакерских атак нет. Об обстановке в авиагавани сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Чистая зона, ситуация в целом спокойная. Люди комфортно сидят, ожидают вылета своих рейсов… Как вы можете видеть, все в целом спокойно. Каких-то очередей нет», — рассказал он.

Об отмене десятков рейсов стало известно утром 28 июля. Среди пострадавших оказались пассажиры парных рейсов с вылетом из Москвы и обратно. В частности, проблема затронула россиян, планировавших вылететь в Грозный, Екатеринбург, Ереван, Калининград, Казань, Санкт-Петербург, Ставрополь, Сочи и в другие города.