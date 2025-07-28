В России призвали обратить внимание на опыт Китая в одном вопросе

В НИУ ВШЭ обратили внимание на опыт Китая в решении вопроса ливневок

Проблема состояния ливневок в российских городах носит системный характер и требует принципиально иного подхода к решению. Об этом заявил профессор факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Сергей Сиваев, сообщает «Интерфакс».

По его словам, о ливневой канализации вспоминают только тогда, когда улицы уже превращаются в реки. Ливневками в России оборудованы только треть улиц в крупных российских городах. При этом зачастую непонятно, «кто должен за нее платить», добавил он.

Сиваев призвал присмотреться к опыту Китая и других стран, где зеленые пространства вдоль улиц и во дворах, а также дождевые сады и пористые покрытия помогают задерживать воду. Китайская программа «Город-губка» сократила количество подтоплений в Шанхае и Пекине в разы.

Усугубляют ситуацию климатические изменения, когда интенсивность осадков растет, а старая инфраструктура не справляется с нагрузкой. Особенно страдают города с преобладанием водонепроницаемых поверхностей — асфальта, бетона.

Ранее на Хабаровск обрушился тропический ливень. Городские улицы из-за осадков «поплыли», а машины в результате гидроудара стали массово глохнуть.