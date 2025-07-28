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08:18, 28 июля 2025Экономика

В России сократился средний размер потребкредита

НБКИ: Средний размер выдаваемых в РФ потребкредитов сократился в июне на 8,6 %
Дмитрий Воронин

Фото: Global Look Press

Средний размер выдаваемых в РФ потребительских кредитов сократился в июне год к году на 8,6 процента, составив 175,3 тысячи рублей. В мае показатель увеличивался на 7,1 процента, но его размер был меньше и равнялся 163,7 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает ТАСС.

В Москве и Санкт-Петербурге, лидирующих среди российских регионов по среднему размера потребкредитов, их уровень вырос на 8,0 и 2,2 процента соответственно, до 303 и 253,4 тысячи рублей. Лидерами роста оказались Нижегородская область (на 15,4 процента), а также Приморский (на 13,8 процента) и Пермский (на 12,8 процента) края, свидетельствуют представленные данные.

Как напомнил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, начиная со второй половины прошлого года в течение семи месяцев происходило падение среднего чека потребкредита, пик которого пришелся на январь 2025 года. С февраля началось обратное движение, и «после небольшого сокращения в мае, в июне средний размер потребительского кредита вернулся к восстановительному росту», отметили в бюро.

При этом, хотя показатель и стабилизировался во втором квартале в пределах 160-180 тысяч рублей, общая выдача потребительских кредитов упала в первом полугодии 2025 года достаточно резко, сократившись, по данным «Скоринг бюро» на 63 процента, примерно до 1,3 триллиона рублей.

На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 18 процентов. Согласно ожиданиям участников рынка, это создает предпосылки для «определенного оживления розничного кредитования» в стране, включая ипотеку.

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