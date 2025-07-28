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00:23, 28 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей

Под Калининградом два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Два человека стали жертвами автомобильной аварии, произошедшей в Багратионовском районе Калининграда. Об этом в Telegram-канале сообщило управление МВД по региону.

Как стало известно, ДТП произошло на трассе «Калининград-Крылово через Правдинск». «По предварительной информации, водитель автомобиля BMW на прямом участке дороги совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Folkswagen», — говорится в сообщении.

В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир Folkswagen. Водитель и два пассажира BMW пострадали — они были госпитализированы. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в ДТП с автобусом в Башкирии пострадали более 20 туристов.

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