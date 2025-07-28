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03:40, 28 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе рухнул автомобильный мост

В Хабаровском крае рухнул объездной мост
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Объездной мост через реку Аксян в Хабаровском крае рухнул. В связи с этим по нему было полностью прекращено движение любого транспорта, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

«В связи с разрушением объездного моста через р. Аксян с 07:15 (00:15 по московскому времени, -- прим. "Ленты.Ру") 28.07.2025 введены временные ограничения для движения всех видов транспорта на региональной автодороге: "с. Селихино — г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 60 — км 105», — сказано в сообщении.

В ведомстве не уточнили, что стало причиной разрушения моста.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами ДТП, произошедшего под Калининградом.

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