Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:42, 28 июля 2025Россия

В РПЦ призвали силовиков отреагировать на инцидент с трансгендерами в монастыре Москвы

Священник Волков призвал отреагировать на приход трансгендеров в храм в Москве
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Рыбин / Фотобанк Лори

Правоохранительные органы должны отреагировать на инцидент с трансгендерами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в храме Москвы. Об этом заявил руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ) священник Александр Волков в беседе с РИА Новости.

Ранее по сети распространилось видео, на котором двое трансгендеров в платьях пришли в Сретенский монастырь, где насмехались над батюшкой и прихожанами.

Волков назвал произошедшее провокацией и выразил мнение, что силовики должны уделить ему внимание. «Подобный инцидент вряд ли можно расценивать как подростковую шалость», — считает священник.

Как объяснил охранник монастыря, он не стал выгонять трансгендеров в соответствии с уставом, согласно которому в храм может зайти любой прихожанин. По его словам, переодетые в платья молодые люди пробыли на территории около 15 минут.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это оружие с другой логикой применения». В России рассказали, для каких целей на Украине не подходит «Орешник»

    В США российскую Р-77М сочли «серьезным вызовом» для ВСУ

    Власти Палестины обратились к ХАМАС

    Выдавший себя за полицейского россиянин попался из-за нелепой обуви

    Стали известны детали уничтожения поставленного Киеву вертолета Black Hawk

    В РПЦ призвали силовиков отреагировать на инцидент с трансгендерами в монастыре Москвы

    Россияне сделали прыжок из стратосферы и поставили рекорд

    В ЛДПР призвали запретить аборты в России

    В Москве таксист домогался пассажирки в салоне авто

    Осужденного российского журналиста переобъявили в розыск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости