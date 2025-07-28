В РПЦ призвали силовиков отреагировать на инцидент с трансгендерами в монастыре Москвы

Священник Волков призвал отреагировать на приход трансгендеров в храм в Москве

Правоохранительные органы должны отреагировать на инцидент с трансгендерами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в храме Москвы. Об этом заявил руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ) священник Александр Волков в беседе с РИА Новости.

Ранее по сети распространилось видео, на котором двое трансгендеров в платьях пришли в Сретенский монастырь, где насмехались над батюшкой и прихожанами.

Волков назвал произошедшее провокацией и выразил мнение, что силовики должны уделить ему внимание. «Подобный инцидент вряд ли можно расценивать как подростковую шалость», — считает священник.

Как объяснил охранник монастыря, он не стал выгонять трансгендеров в соответствии с уставом, согласно которому в храм может зайти любой прихожанин. По его словам, переодетые в платья молодые люди пробыли на территории около 15 минут.