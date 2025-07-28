Влияние соглашения с США для немецких производителей стали оценили

Производители стали назвали сделку с США неспособной изменить катастрофу в ФРГ

Торговая сделка Евросоюза (ЕС) и США неспособна изменить катастрофическую ситуацию в сталелитейной промышленности Европы. Так оценили влияние соглашение в ассоциации производителей стали Германии (Wirtschaftsvereinigung Stahl), сообщает РИА Новости.

Немецкие производители отмечают, что сторонам удалось избежать дальнейшей эскалации торгового конфликта, однако этого недостаточно.

«Даже если дальнейшей эскалации торгового спора между США и ЕС пока удалось избежать, для европейской сталелитейной промышленности катастрофическая ситуация остается без изменений. Пока сохраняются пошлины на сталь в размере 50 процентов, влияние на экспорт из Германии и ЕС в США остается крайне серьезным», — отмечают в ассоциации.

В рамках сделки между ЕС и США, которую обсудили американский президент Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, тарифы на европейские товары составят 15 процентов, а для американских они станут нулевыми. Также европейская сторона обязалась закупить энергоносители на 750 миллиардов долларов и вложить в американскую экономику порядка 600 миллиардов долларов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что текущий уровень тарифов 15 процентов — лучшее, чего можно было добиться в результате соглашения. При этом экономика ФРГ пострадает от американских пошлин «в значительной степени», так как эти пошлины представляют собой бремя для экономики ФРГ.