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17:25, 28 июля 2025Ценности

Возлюбленную Тома Круза уличили в насмешке над его бывшей женой за снимок без фотошопа

Мария Винар
Ана де Армас

Ана де Армас. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Пользователи сети уличили возлюбленную американского актера Тома Круза в насмешке над его бывшей женой, австралийской актрисой Николь Кидман, за снимки без фотошопа. Соответствующий пост в соцсети Reddit заметили журналисты Daily Mail.

Пользователи платформы обратили внимание на публикацию в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), в котором размещаются снимки знаменитостей без фотошопа. На ней была запечатлена Кидман с морщинами вокруг глаз. «Когда ты остаешься собой», — гласила подпись в описании к фото.

Юзеры Reddit заметили, что новая избранница Круза, кубино-испанская актриса Ана де Армас, поставила лайк к снимку. Из-за этого звезда «Балерины» подверглась критике со стороны фанатов Кидман. «Давайте мы потом посмотрим, как она будет выглядеть в 60 лет», «Меня поражает, когда люди в возрасте от 20 до 30 лет грубо отзываются о тех, кто старше их», «Она сама встречается с тем, у кого морщины по всему лицу», «Внешность меркнет, талант — нет. У Николь была 40-летняя карьера. Посмотрим, что будет с Аной через 10 лет», «У Николь Кидман больше таланта, красоты и грации, чем у нее», — высказывались они.

Ранее актриса Николь Кидман показала внешность без парика и удивила поклонников.

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