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21:30, 28 июля 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара

Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС во время тушения пожара в Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globalookpress

Сотрудники МЧС подверглись атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Энергодаре. Об этом в понедельник, 28 июля, Telegram-канале пишет МЧС Запорожской области.

Отмечается, что пожарные были атакованы во время выполнения служебных обязанностей по ликвидации возгорания. Повреждение получила пожарная техника, сами сотрудники МЧС не пострадали, уточнили в ведомстве.

Ранее FPV-дрон ударил по машине скорой помощи в Белгородской области, пострадали три медика. Также сообщалось, что в Шебекино дрон удалось подавить системой РЭБ, после чего он взорвался в воздухе. В результате мужчина получил ранения. Затем в поселке Шамино мирный житель получил баротравму из-за атаки беспилотника на частный дом.

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