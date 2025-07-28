ВСУ атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара

Дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС во время тушения пожара в Запорожской области

Сотрудники МЧС подверглись атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Энергодаре. Об этом в понедельник, 28 июля, Telegram-канале пишет МЧС Запорожской области.

Отмечается, что пожарные были атакованы во время выполнения служебных обязанностей по ликвидации возгорания. Повреждение получила пожарная техника, сами сотрудники МЧС не пострадали, уточнили в ведомстве.

Ранее FPV-дрон ударил по машине скорой помощи в Белгородской области, пострадали три медика. Также сообщалось, что в Шебекино дрон удалось подавить системой РЭБ, после чего он взорвался в воздухе. В результате мужчина получил ранения. Затем в поселке Шамино мирный житель получил баротравму из-за атаки беспилотника на частный дом.