В Роскомнадзоре ответили на слухи о блокировке WhatsApp с 1 августа

Роскомнадзор призвал доверять только официальной информации о работе WhatsApp

В Роскомнадзоре ответили на слухи о блокировке мессенджера WhatsApp и VPN-сервисов в России с 1 августа. Его комментарий передает ТАСС.

Ведомство призвало граждан доверять только официальной информации о работе сервисов в России. «Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации», — уточнили в Роскомнадзоре.

Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский отказался комментировать сообщения о блокировке WhatsApp в России с 1 августа. Он назвал эту информацию нелепым вбросом.

О возможной блокировке WhatsApp и VPN с 1 августа заявила журналистка Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что считает WhatsApp мессенджером мошенников, вербовщиков и украинских военных. При этом журналистка не уточнила, откуда она взяла информацию о якобы грядущей блокировке сервисов.