Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:05, 28 июля 2025Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре ответили на слухи о блокировке WhatsApp с 1 августа

Роскомнадзор призвал доверять только официальной информации о работе WhatsApp
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Viralyft / Unsplash

В Роскомнадзоре ответили на слухи о блокировке мессенджера WhatsApp и VPN-сервисов в России с 1 августа. Его комментарий передает ТАСС.

Ведомство призвало граждан доверять только официальной информации о работе сервисов в России. «Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации», — уточнили в Роскомнадзоре.

Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский отказался комментировать сообщения о блокировке WhatsApp в России с 1 августа. Он назвал эту информацию нелепым вбросом.

О возможной блокировке WhatsApp и VPN с 1 августа заявила журналистка Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что считает WhatsApp мессенджером мошенников, вербовщиков и украинских военных. При этом журналистка не уточнила, откуда она взяла информацию о якобы грядущей блокировке сервисов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры заявили об уничтожении информационной системы «Аэрофлота». Отменены десятки рейсов

    Пассажиров отмененных рейсов «Аэрофлота» попросили не приезжать в аэропорт

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Онколог назвал способ продлить жизнь

    Футболист харьковского футбольного клуба сбежал с Украины

    Эвакуация людей началась из частично рухнувшего в Астрахани дома

    «Магнит» начал писать цену за 100 граммов товара

    Стало известно о смерти расписавшегося на стене Рейхстага ветерана

    Россиянин пойдет под суд за сброшенного с лестницы полицейского

    Семенович резко ответила на критику романа с женатым мужчиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости